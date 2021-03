TAP İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında mühüm rol oynayıb - Ceyhun Bayramov

TAP İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında mühüm rol oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İtaliyanın "Agenzia Nova" agentliyinə müsahibəsi zamanı Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib.



C.Bayramov bildirib: "Təbii qazın TAP vasitəsilə İtaliyaya, eləcə də Bolqarıstan və Yunanıstana tədarükü 2020-ci ilin 31 dekabr tarixində başlayıb. Cənub Qaz Dəhlizinin istismara verilməsi Aİ ilə strateji tərəfdaşlığın praktik nəticəsidir".



Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisində ən böyük maliyyə öhdəliklərini öz üzərinə götürüb:



"Cənub Qaz Dəhlizi Aİ-yə qaz tədarükünü alternativ mənbələrdən təmin etməklə Aİ-nin enerji təhlükəsizliyinə və enerji keçid hədəflərinə konkret, aydın və proqnozlaşdırılan bir şəkildə töhfə verir ki, bu da Avropa təbii qaz bazarında qiymətlərin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına kömək edir. Bu əlamətdar nailiyyət, istehsal, tranzit və istehlak zəncirindəki Cənub Qaz Dəhlizinin bütün maraqlı tərəfləri arasındakı sıx səylərin və effektiv koordinasiyanın nəticəsidir. Bu meqalayihənin həyata keçirilməsi asan olmadı. Biz bütün maneələri İtaliya hakimiyyətinin möhkəm qətiyyəti və dəstəyi sayəsində aşa bildik".



Nazirin sözlərinə görə, zaman İtaliya tərəfinin TAP-ı dəstəkləməkdə haqlı olduğunu sübut etdi. Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, Cənub Qaz Dəhlizinin tam istismara verilməsi son deyil və Azərbaycan perspektivli qaz yataqlarına xüsusi diqqət yetirərək enerji ehtiyatlarını inkişaf etdirməyə davam edəcək.



Nazir Aİ-yə enerji daşıyıcılarının tədarükü imkanları ilə əlaqədar olaraq cari ilin 21 yanvar tarixində Azərbaycan və Türkmənistan arasında imzalanmış Xəzər dənizindəki "Dostluq" yatağının birgə işlənməsinə dair Anlaşma Memorandumunu nümunə göstərib:



"Bu, daha geniş regional əməkdaşlıqda yeni və vacib bir mərhələnin başlanğıcıdır. Azərbaycandan təbii qazın Qərbi Balkanlara tədarükü üçün Avropadakı tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hazırda enerji şirkətləri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə ilə əlaqədar olaraq bərpa olunan enerji layihələrinə daha çox maraq göstərirlər.



Biz Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində hidroenergetika, günəş və külək enerjisi kimi növlərdən geniş istifadə edərək tədricən daha təmiz enerji balansına keçməyimizə imkan verəcək "Yaşıl Enerji" konsepsiyasını işə saldıq. Əlverişli siyasətlə dəstəklənən aydın görmə qabiliyyətimiz, bərpa olunan enerjiyə xarici investisiyalar üçün stimul yaradır".



Nazir xatırladıb ki, Azərbaycan artıq "yaşıl enerji" və bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində İtaliya ilə əməkdaşlıq üçün hüquqi baza yaradıb

