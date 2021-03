Ermənistan tərəfinə azad olunmuş ərazilərdə cəsəd axtarışına icazə verilib.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ötən gün Talış-Suqovuşan istiqamətində axtarış qruplarının fəaliyyəti nəticə verməyib.

Bu gün axtarış qruplarının Cəbrayıl və Füzuli istiqamətinə ölən erməni hərbçilərin cəsədlərini axtaracağı xəbər verilir.(modern.az)

