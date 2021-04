Tayvanın Hualyan bölgəsində qatarın relsdən çıxması nəticəsində azı 36 nəfər həyatını itirib. 72 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı qatarda 350 sərnişin olub. Qəza tuneldə baş verib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

