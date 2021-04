“İsrail ABŞ-ın yeni adminstrasiyasının İran ilə əldə edəcəyi razılaşmanı tanımayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Binyamin Netanyahu belə açıqlama verib. O bildirib ki, razılaşma əldə edilsə İran nüvə proqramını inkişaf etdirmək üçün imkan əldə edəcək:

“Dünyadakı ən yaxşı dostlarımıza (ABŞ) İran ilə əldə ediləcək hər hansı razılaşmanı tanımayacağımızı deyirəm. Bu addım İranın nüvə silahını əldə etməsinə şərait yaradacaq”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

