Türkiyədə maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az “NTV haber”ə istinadən xəbər verir ki, sahibi tərəfindən kəsilmək üzrə olan xoruz “anne” (ana) deyə bağırıb.

Bu vəziyyətdən sonra sahibi xoruzu kəsmək fikrindən daşınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.