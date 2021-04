Xalq artisti Ağadadaş Ağayev Türkiyənin İstanbul şəhərində özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “unikal.org” saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Xalq artisti əməliyyat olunub.

