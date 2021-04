Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Ağadadaş Ağayev xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Sənətçi bir neçə gün öncə əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Hacı Nuran Türkiyədə əməliyyat olunan xalq artistini ziyarət edib. O, Ağadadaş Ağayevlə fotolarını sosial media hesabında paylaşıb. İzləyicilərin marağına səbəb olan paylaşıma hər kəs sənətçiyə can sağlığı, şəfalar diləyib.

Həmin fotoları təqdim edirik:(Big.az)





