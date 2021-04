Yəməndəki Husi üsyançıları Səudiyyə Ərəbistanına pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum etdiklərini bildiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumun hədəfində Kral Xalid hərbi hava bazası olub. Üsyançıların iddiasına görə, hədəf dəqiqliklə vurulub. Krallıq iddialarla bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.