Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olublar.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, səfərdən geniş reportaj aprelin 27-də təqdim ediləcək.

