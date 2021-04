Ermənilər Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndini boşaldırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Bu gün çəkilən görüntülərdə ermənilərə məxsus hərbi avtomobillərin və zirehli texnikanın Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndini tərk edərək Ermənistana keçməsi əks olunub.

Məsələ ilə bağlı hələ ki, heç bir rəsmi açıqlama verilməyib.

