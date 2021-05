Müğənni Rəqsanə İsmayılovadan xəbər var.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni "Instagram" hesabında foto paylaşıb. O, qısa şortiki ilə diqqət çəkib. Fotoda müğənni Nadir Qafarzadə də yer alıb. Rəqsanənin paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:(big.az)

