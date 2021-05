Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti, müsəlmanlar tərəfindən müqəddəs sayılan Kəbədəki Həcərül-Əsvəd daşının fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media hesablarında paylaşılan fotolar izləyicilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Fotoların çəkilişi 7 saat çəksə də, çəkiliş xüsusi texnika ilə aparılıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.