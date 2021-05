Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Aslan Hüseynov ötən gün avtomobil qəzasında vəfat edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istiandən xəbər verir ki, aparıcı Elgiz Əkbər sənətçinin atasından danışıb. O bildirib ki, Aslanın atası xəstədir:

“Atasının Aslanın ölümündən xəbəri yoxdur. Deyirlər, xəstədir, ona heç nə demirlər”.

Qeyd edək ki, sənətçi Gəncədə anasının yanında dəfn edilib.

