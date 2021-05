Sabah ictimai nəqliyyat işləyəcək?- BNA-dan AÇIQLAMA

“İctimai nəqliyyat 8 və 16 may tarixlərində fəaliyyət göstərəcək”.

Bu barədə Metbuat.az-a BNA-nın mətbuat katibi Mais Ağayev açıqlama verərək bildirdi ki, şənbə günü olmasına baxmayaraq həftənin iş günüdür.

“Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, bu günlər rəsmi iş günləri hesab edildiyindən həmin gün avtobusların fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmayacaqdır.

Eyni zamanda may ayının 16-da həftənin bazar gününə təsadüf etsə də, NK-nın qərarı ilə həmin gün rəsmi iş günü elan edilib. Bu baxımdan səhər saat 06.00-dan ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa ediləcəkdir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.