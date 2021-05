“İran, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı birlikdə hərəkət edərsə, bölgədə ciddi müsbət dəyişikliklər olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhmədinejad belə açıqlama verib. O bildirib ki, 3 ölkənin maraqları bir çox məsələdə üst-üstə düşür. Dövlət başçısının sözlərinə görə, İran, Türkiyə və Rusiyanın Suriya ilə bağlı atdığı addımlar da böyük önəm daşıyır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

