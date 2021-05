Rusiya fürsət gözləyir: Putin İNANILMAZ TƏLƏ qurub

Rusiya Baltik dənizində ABŞ üçün ciddi tələ qurub.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Moskva ABŞ gəmilərinin Sankt-Peterburq şəhəri sahillərinə yaxınlaşmasını gözləyir. Məqsəd ABŞ donanmasını mühasirəyə almaqdır. İddialara görə, Vaşinqton çoxdandır ki bölgəyə gəlmək üçün planlar qurur. Lakin bu tələni bildiyi üçün hələlik cəsarət etmir.

Rusiya digər oxşar tələni isə NATO gəmiləri üçün qurub. Bildirilir ki, Moskva Aralıq dənizində mövqe tutan NATO gəmilərinin Suriya sahillərinə yaxınlaşmasını gözləyir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

