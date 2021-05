Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova “Facebook”da paylaşım edib.

S. Lavrov Bakıda 1941-45 Böyük Vətən Müharibəsi memorial abidəsini də ziyarət edib.

