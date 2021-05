"Hazırda Sünik (Qərbi Zəngəzur-red.) vilayətinin Qızılcıq kəndi istiqamətində döyüşlər gedir".

Metbuat.az ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-ləri məlumat yayıb.

Bildirilir ki, təxminən yarım saat əvvəl döyüş başlayıb.

