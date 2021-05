​Unibank biznes sahibləri üçün daha bir onlayn xidmət təqdim edir

Unibank biznes sahiblərinə elə öz işlərinin başında xidmət etmək üçün onlayn məhsul və xidmətlərini genişləndirməkdə davam edir. Bankın biznes müştərilərinin artıq kart sifarişi üçün də banka gəlmələrinə ehtiyac qalmadı. Yeni “Biznes kartın onlayn sifarişi” xidməti sayəsində Unibank müştərisi olan sahibkarlar bank filiallarına gəlmədən, növbələrdə gözləmədən, Biznes karta sahib ola biləcəklər.



Biznes kartın onlayn sifarişinin üstünlükləri:

Unibank müştərisi olmayan sahibkarlar da onlayn müraciətlə Biznes kart sifariş edə bilərlər. Bunun üçün onlar əvvəlcə “Unibank”da Onlayn hesab açmalıdırlar. Bu zaman avtomatik olaraq İnternet Banking və Mobile Banking xidmətlərinə qoşulan sahibkar, Biznes kartı onlayn sifariş edə bilər. “Unibank”ın Biznes kart məhsulu kart hesabına 24/7 onlayn daxil olmaq, əməliyyatlar aparmaq, pul köçürmək, dünyanın istənilən yerindən pul vəsaitini almaq imkanı qazandırır.

Məhsul və xidmətlərdə rəqəmsallaşmanı əsas götürən Unibank, hazırda biznes sahiblərinə çoxsaylı onlayn bank məhsul və xidmətləri təklif edir. Banka gəlmədən onlayn hesab açmaq, tranş kredit xəttindən onlayn istifadə etmək, onlayn formada İB və MB-yə qoşulmaq, onlayn overdraft kreditlərindən faydalanmaq, onlayn əmək haqqı layhəsinə qoşulmaq biznes sahiblərinə istədikləri yerdə və istədikləri vaxt keyfiyyətli onlayn bank xidməti ilə təmin olunmaq imkanı yaradır.

Unibank geniş çeşidli məhsul və xidmətləri ilə biznes sahiblərinin xidmətindədir. Sahibkarlar həftə ərzində saat 09.00-dan 17.00-dək “Qara Qarayev”, “İçərişəhər” , “Dərnəgül”, “Yasamal”, 15 saylı, “Neftçilər”, “Əhmədli”, “Əcəmi” filiallar və “Unibank- biznes mərkəzi”nə, eləcə də “Unibank”ın bölgə filiallarına müraciət edə bilərlər. Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan və bankın saytından (http://www.unibank.az/az/corporate-clients) əldə etmək olar.

Unibank-Biznesinizə daimi dəstək!

