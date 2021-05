Ermənistana ŞOK: Azərbaycan ordusu 10 gün vaxt verdi - Bu ərazilər nəzarətə götürüləcək

Ermənistanın sabiq Baş naziri Hrant Baqratyan da mövcud vəziyyət ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, H.Baqratyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu Qaragöl bölgəsində heç bir metr belə geri çəkilməyib.

“Azərbaycan bizə 10 gün zaman verib. Bundan sonra onlar Gorus-Qafan yolunda olan bizim hissəmizi bağlacayaqlar. Kapitulyant Nikolun fəaliyyəti səbəbindən bu yolun 15 kilometri hazırda Azərbaycanın ərazisindən keçir. Nikol bu hədiyyəni İlham Əliyevə 2020-ci ilin noyabrnda imzalanmış qanunsuz protokolla verdi”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.