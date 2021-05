Ceyhun Bayramov ATƏT-in sessiyasında iştirak etmək üçün Avstriyaya gedib

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avstriyaya yola düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

İşgüzar səfər çərçivəsində C.Bayramovun Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) baş katibi ilə görüşü, ATƏT-in Daimi Şurasının xüsusi sessiyasında çıxışı, habelə Avstriyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri, aparıcı beyin mərkəzlərinin rəhbərləri, Vyanada fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur.

