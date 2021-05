Şri-Lanka sahillərindəki yük gəmisində qeydə alınan yanğın 5 gündür davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmidə kimyəvi maddələr olduğuna görə, alovu söndürmək çətinləşib. Gəmidə partlayışlar müşahidə olunur. Hadisə zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Yanğının qarşısını almaq üçün helikopterlər və gəmilər cəlb olunub.

Qeyd edək ki, gəmi Hindistandan-Sinqapur marşrutu üzrə üzürdü.

