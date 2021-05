Ermənistanın ''məğlubedilməz'' döyüşçülərinin biabırçı görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber” “Telegram” kanalı video yayıb.

Videoda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Kəlbəcər-Laçın mövqelərində ermənilərin qoyub qaçdıqları silah, sursat və avadanlıq əks olunub.

Erməni hərbçilər ənənələrinə sadiq olaraq hər şeyi atıb qaçıb və “sərhəd” mövqelərini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ixtiyarına buraxıb.

