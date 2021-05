Bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin Qarabağa səfər edəcək.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, II Qareginin səfəri iyunun 3-dən 6-na qədər davam edəcək.

Bu din xadiminin 44 günlük müharibədən sonra Qarabağa ilk səfəri olacaq.

