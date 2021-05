Türkiyənin iki məşhur müğənnisi - Mustafa Ceceli və Sərdar Ortaç Azərbaycana gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçılar Bakının iki fərqli məkanında səhnəyə çıxacaqlar.

Belə ki, S. Ortaç mayın 29-da, M. Ceceli isə iyunun 5-də şou proqramla pərəstişkarlarının qarşısında çıxış edəcək.

