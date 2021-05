Azərbaycan-Ermənistan sərhədində təxribat törətməyə çalışan erməni hərbçilər mövqelərini tərk ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə videokadrlar yayılıb.

Kadrlardan görünür ki, qorxub qaçan ermənilər daldalandıqları vaqonu tərk ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.