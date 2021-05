Bakının Yasamal rayonunda, Nəriman Nərimanov prospekti, 125 ünvanında yeni işıqfor quraşdırılıb.

Metbuat.az bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ərazidə müvafiq nişanlanma xətləri təşkil edilib, nizamlanan eynisəviyyəli piyada keçidlərinin qarşısında panduslar inşa olunub.

