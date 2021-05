Türkiyənin “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar Azərbaycanı Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, S.Bayraktar təbrikini öz tvitter səhifəsində yerləşdirib.

“Can Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, sevinci sevincimizdir! Ortaq tariximizi, dilimizi, dinimizi və mədəniyyətimizi paylaşdığımız Azərbaycanın Respublika Günü mübarək olsun!”, – S.Bayraktar yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.