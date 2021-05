Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva bu gün dünyasını dəyişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstə olarkən "Elgizlə izlə" verilişi sənətçi haqqında sujet hazırlayıb. Həmin videoda da Zörə Abdullayevanın vəziyyəti ürəkaçan olmadığı üçün hər kəs kövrəlib.

Həmin videonu təqdim edirik:

