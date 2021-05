Azərbaycanlı hərbçilərin məhv etdiyi yüzlərlə erməninin cəsədi burada gizlədilir - ŞOK FOTOLAR

Abovyan adına Vərəm dispanserinə aid meyitxananın döşəməsində plastik torbalarda yüzlərlə erməni əsgərin cəsədi aşkar edilib.

Metbuat.az ''Hrparak" a istinadən xəbər verir ki, ölmüş əsgərlərin valideynləri morqa girməyə çalışsalar da, polis orada əsgər cəsədi olmadığını əsas gətirərək girişi bağlayıb.

Valideynlərdən biri açıqlama zamanı bildirib ki, "İki həftə əvvəl başqa bir yerdə meyvələrin saxlandığı soyuducuda cəsədlərin saxlanıldığını öyrəndik. Ancaq valideynlər cəsədlərin meyvə soyuducularında saxlanıldığından xəbərdar deyildilər: Dərhal soyuducu açılıb cəsədlər təhvil verilməlidir".

Qeyd edək ki, hazırda Ermənistanda itkin düşənlərin valideynləri ''Heratski" küçəsini bağlayaraq mitinq edirlər.

