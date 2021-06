Paşinyanın ad günündə, Ermənistana baş sağlığı veririk - Ermənistanın Vatikandakı səfiri

"Nikolun ad günündə başsağlığı verməliyik. Hakimiyyəti qurbanlarının ailələrinə başsağlığı veririk. Ölkəyə başsağlığı diləyirəm. Millətə başsağlığı diləyirəm. Xalqa başsağlığı diləyirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikayel Minasyan teleqramında yazıb.

"İndiyə qədər yaşadığımız cəhənnəmə görə, damarlarımızı yırtıb uzun müddət cavab verəcəyik. Bu 3 il ərzində bu axmaqların bizə nə etdiyini (və davam etdirmək istədiklərini) uzun müddət başa düşəcəyik. Ümid edirəm ki, dərs alırıq, səhvləri təhlil edirik və unutmuruq. Belə bir atalar sözü var: Keçmişi xatırlamayan, kor olacaq. Ancaq baş verəcəklərin davamını çox az adam bilir. Ona görə də oturub yaxşı düşünməliyik".

