​Unibankın mobil tətbiqi üzrə keçirilən lotereyanın qalibləri məlum olub

Unibank mobil tədbiqinin 5 illik yubileyi münasibəti ilə Huawei ilə birgə “UBank” istifadəçiləri üçün keçirilən stimullaşdırıcı lotereya başa çatıb.

Mayın 1-dən 31-dək davam edən lotereyanın qalibləri 1 iyunda keçirilən tirajda xüsusi kompüter proqramı vasitəsi ilə seçilib. Tirajda 15245 iştirakçı 674269 şansla iştirak edib. UBank-dakı bonusların şanslara çevrilməsi ilə lotereyada iştirak hüququ qazanan şəxslərdən 18-i qalib seçilib.

Qalib gələn şəxslər aşağıdakı hədiyyələri qazanıblar:

1 qalib Sony Playstation 5 Digital Edition oyun konsolu,

1 qalib Huawei watch GT 2 Pro ağıllı saatı,

1 qalib Huawei FreeBuds Pro naqilsiz qulaqcığı,

1 qalib Huawei P40 Lite E 64GB black ağıllı telefonu,

1 qalib Huawei MatePad T8 LTE 32GB ROM, 2GB RAM planşeti,

1 qalib Huawei Watch Fit Graphite Black fitnes saatı,

2 qalib Huawei band 4 Graphite black fitnes qolbağı,

10 qalib 3 illik Mastercard Black Edition kartı.

Qaliblərin siyahısı ilə unibank.az saytında (https://www.unibank.az/az/news/retail/672/unibanki...) tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycanın ən yaxşı mobil bank əlavələrindən olan UBank istifadəçilərinin sayı 1 milyonu keçib. UBank istifadəçiləri bank xidmətlərinin 90%-dən çoxundan banka gəlmədən istifadə imkanı qazanırlar.

