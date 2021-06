Sinə dekoltəli geyinən Elnarədən ərinə irad: "Sən hara baxırdın" - VİDEO

ARB TV-nin “SözBaz” verilişinin növbəti qonağı müğənni Elnarə Xəlilova olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Elnarə monitorda göstərilən gəlinlik libasından danışıb:

“İndiki ağlım olsaydı belə geyinməzdim. O Gəlinliyimə baxıb yoldaşıma deyirəm ki, mən geyinmişdim, sən hara baxırdın? Deyirəm qoymazdın da elə geyinim. Bilirsiz mən stilist Səma ilə çalışırdım. Gəlinliyimin də ideyasını o vermişdi. Əslində yuxarısı elə dekolitə, aşağısını isə paçka formasında nəzərdə tutmuşdu. Dedim ay Səma başına dönüm mən səhnəyə çıxmıram, ərə gedirəm. Olar mən düz-əməlli paltar geyinim.

