Səudiyyə Ərəbistanının Asir bölgəsindəki məktəb pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum Yəməndəki Husi üsyançıları tərəfindən təşkil edilib. Məlumata görə, hadisə zamanı tələfat qeydə alınmasa da, fəsadlar var.

Hadisə barədə rəsmi açıqlama yoxdur.

