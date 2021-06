Azərbaycanda gecə saatlarında ÜZÜCÜ XƏBƏR: Ölən və yaralılar var - FOTOLAR

Qax rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün axşam saatlarında Qorağan-Qax-Zaqatala avtomobil yolunun, Qaxın Ləkit kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, Qax istiqamətində hərəkət edən Ləkit kənd sakininin idarə etdiyi 10-KE-722 dövlət qeydiyyat nişanlı "Daewoo" markalı minik avtomobili, Balakən rayonu istiqamətində hərəkət edən 99-VX-849 dövlət qeydiyyat nişanlı "Mercedes Vito" markalı mikroavtobusla toqquşub.

İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Yaralılar Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Fakt araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.