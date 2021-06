Epidemioloji stabillikdən istifadə edib toylara icazə verilməlidir – Həkim

Epidemioloji vəziyyətdəki stabillikdən istifadə edərək, bəzi yumşaldılmalara getmək olar.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “Nə baş verir?” verilişinə açıqlamasında həkim Adil Qeybulla deyib.

“Hesab edirəm ki, yumşaldılmalara gedilməlidir. Hətta toylara da müəyyən formatda icazə verilməlidir. Artıq çimərliklərin fəaliyyətinə icazə verilibsə, açıq havada müəyyən məhdudiyyətlə toylara niyə keçirilməsin?! Əgər toylara icazə verilsəydi, bu mərasimlərlə bağlı yeni formatda stereotip də yaranardı”, - o bildirib.

Həkim onu da qeyd edib ki, hazırkı vəziyyət cəmiyyəti arxayın salmamalıdır:

“Dünyada koronavirus pandemiyası davam edir. ÜST bununla bağlı son sözünü deməyib. Bilirsiniz ki, indi Hindistanda olan Delta ştammı İngiltərədə və digər ölkələrdə də artıq müşahidə edilir. Bu ştammın Azərbaycana gəlməsi və ümumiyyətlə pandemiyanın dördüncü mərhələsinin yaranması ilə bağlı xeyli narahatlıqlar var. Belə olarsa, dünya yeni çətinliklə üzləşə bilər”.

