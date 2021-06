Xəbər verdiyimiz kimi, “Windows 11” yeni əməliyyat sistemini iyunun 24-də istifadəçilərə təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, lakin yeni versiyasının fotoları artıq sosial şəbəkələrdə yayılıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri “Windows 11”in dizaynını vaxtilə “Microsoft”un imtina etdiyi “Windows 10X”ə bənzədirlər.

Xatırladaq ki, “Windows 11” yeni əməliyyat sistemiə yeni vidgetlər, onlayn mağaza daxil, xəbərləri izləmək üçün vidcet əlavə olunub.

