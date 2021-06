Daha iki qrupda III turun oyunları keçiriləcək - AVRO-2020

Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunda daha 4 oyun keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu oyunlardan ikisi B, digər ikisi isə C qrupunda baş tutacaq. B qrupunda Finlandiya Belçika ilə, Rusiya isə Danimarka ilə üz-üzə gələcək.

C qrupunda növbəti mərhələyə vaxtında əvvəl yüksəlmiş Niderland Şimali Makedoniya ilə üz-üzə gələcək. İkinci yer uğrunda mübarizədə isə Ukrayna və Astriya görüşəcək.

III tur

B qrupu

23:00. Rusiya - Danimarka

Baş hakim: Kleman Türpen (Fransa)

Kopenhagen. “Parken” stadionu

23:00. Finlandiya - Belçika

Baş hakim: Feliks Brix (Almaniya)

Sankt-Peterburq. “Sankt-Peterburq” stadionu

Xal durumu: Niderland - 6, Ukrayna - 3, Avstriya - 3, Şimali Makedoniya - 0

C qrupu

20:00. Ukrayna - Avstriya

Baş hakim: Cüneyt Çakır (Türkiyə)

Buxarest. "Milli Arena"

20:00. Şimali Makedoniya - Niderland

Baş hakim: İştvan Kovaç (Rumıniya)

Amsterdam. “Yohan Kroyf Arena”

