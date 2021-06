Direktor müavinlərinin müsahibə mərhələsi yekunlaşdı

Peşə təhsil müəssisələrinə direktor müavinlərinin mərkəzləşdirilmiş işə qəbulunun müsahibə mərhələsi yekunlaşıb.

Metbuat.az-a Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, müsahibə mərhələsində ümumilikdə 77 namizəd iştirak edib. Hazırda müsahibə nəticələrinin təhlili prosesi aparılır. İyul ayının əvvəlində müsahibənin yekun nəticələri barədə namizədlərin şəxsi səhifələrində məlumatlar yerləşdiriləcək.

Qeyd edək ki, sonuncu mərhələ zamanı namizədlərin peşəkar kompetensiyaları, idarəetmə bacarıqları və ümumi dünyagörüşü qiymətləndirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.