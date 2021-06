Windows 11 ilə bağlı BÜTÜN suallara CAVAB

Microsoft, Windows 11 yeniləməsinin bütün Windows 10 istifadəçiləri üçün pulsuz olacağını təsdiqləyib.

Metbuat.az yenilənmə ilə əlaqədar bütün detalları diqqətinizə çatdıracaq.

Məsələ ondadır ki, burada kiçik bir detal var: Cihazınızın minimum sistem tələblərinə cavab verdiyindən əmin olmalısınız. Windows-un köhnə versiyalarından istifadə edənlər (Windows 7 və ya Windows 8 kimi) cihazlarını, əvvəlcə Windows 10-un pulsuz versiyasına yüksəlməlidirlər. Yeri gəlmişkən, Microsoft Windows 11-ə pulsuz yüksəltmə müddətini təyin etməməsinə baxmayaraq, "pulsuz təklif üçün dəstəyi sona çatdırmaq hüququnu özündə saxlayır". Qeyd edək ki, Windows 11-in pulsuz keçidi bir ildən az olmayacaq.

Windows 11-dən Windows 10-a qayıtmaq mümkündürmü?

Microsoft ayrıca, Windows 11-ə yüksəlmiş bir istifadəçinin "faylları və məlumatlarını itirmədən Windows 10-a geri dönə biləcəyini" söyləyir. Bununla birlikdə, 10 günlük müddət bitdikdən sonra, istifadəçilər Windows 10-a qayıtmaq istəyirlərsə, bir ehtiyyat yaratmalı və quraşdırma etməlidirlər.

Nəhayət, Microsoft Windows 10 S ilə cihazları olanların da Windows 11 əldə edə biləcəyini söyləyir. Əlbəttə ki, minimum sistem tələblərinə yenidən cavab vermələri şərti ilə ...

Windows 11 Minimum Sistem Tələbləri hansılardır?

Microsoft-un açıqlamasına görə, Windows 11 üçün minimum sistem tələbləri aşağıdakılardır:



Burada gördüyünüz kimi, Windows 11 üçün 32 bitlik bir versiya çıxmayacaq.

Windows 11 nə vaxt çıxacaq?



Hələ dəqiq tarix verilməsə də, bu ilin sonuna doğru yenilənmə çıxacaqdır. Bəzi məlumatlara görə, Windows 11 Milad bayramı ərəfəsində istifadəçilərə təqdim olunacaq. Amma Microsoft-un istifadəçiləri təəccübləndirərək, Windows 11-i daha əvvəl buraxacağını düşünənlər də var.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

