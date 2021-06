İnstagram YENİLƏNƏCƏK

İnstagram öz lentində "təklif olunan göndərilənlər"i yerləşdirməyi sınaqdan keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tövsiyələrin idarə olunması üçün yeni nəzarətlər də mövcud olacaq. İnstagram 5ildir ki, xronoloji lentdən uzaqlaşıb. The Verge-nin hesabatına görə, firma "kiçik istifadəçilər qrupu" nda lentə " təklif olunan yazıları " göstərmə seçimini sınaqdan keçirir. Bəzi hallarda, bu, İnstagram-ın nümayiş etdirdiyi təklif olunan məzmunun dostlarınız tərəfindən paylaşılan foto və videolardan əvvəl görünməsi demək ola bilər.

Tövsiyə olunan məzmunun yayımlanmasına əlavə olaraq, şirkət yeni tətbiqləri də sınaqdan keçirir. Yeni idarəetmələr istifadəçilərə bu yazıların haradan gəldiyini müəyyənləşdirməyə və funksiyanı məhdud müddətə söndürməyə imkan verir. Təklif olunan məzmunu şərh edərək, belə məzmunu görmək istəmədiyiniz halda onu 30 günə tamamilə söndürə bilmək də mümkündür. Yeni funksiyanın nə zaman aktivləşdiriləcəyi hələlik məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.