Kanadanın qərbində son 84 ilin ən yüksək temperaturu qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Britaniya Kolumbiyası əyalətində 46 dərəcə isti olub. Sonuncu dəfə bölgədə ən yüksək temperatur 1937-ci ildə 45 dərəcə olub. Yüksək temperatur səbəbilə dağlardakı qarlar sürətlə əriməyə başlayıb. Bu isə sel təhlükəsi yaradıb. Yerli dairələr yüzlərlə sakini təxliyə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.