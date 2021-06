“Suriyada kürdlərin nəzarəti altındakı düşərgələrdə 10 minə yaxın İŞİD silahlısı həbsdə saxlanılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken belə açıqlama verib. O bildirib ki, vəziyyət belə davam edə bilməz və ölkələr İŞİD-ə qoşulan vətəndaşlarını qəbul edərək onları öz ölkələrində mühakimə etməlidir.

