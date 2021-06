Pakistanın Sind əyalətinin Ali Məhkəməsi "TikTok" sosial şəbəkəsinin bloklanması barədə qərar çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb cinayətlərin artması və İslama hörmətsizlik göstərilir.



Xatırladaq ki. Pakistanda "TikTok"-la bağlı əvvəlki qadağa cəmi üç ay əvvəl ləğv edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.