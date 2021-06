Koronavirusun Delta ştammı sərhədimizə çatdı

Rusiyada koronavirusun “Delta-plus” ştammı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Rospotrennadzor”un rəhbəri Anna Popova məlumat verib.

O bildirib ki, ötən həftə haqqında məlumat verilmiş ştammın bütün detalları diqqətlə yoxlanılıb və infeksiyanın "Delta-plus" olduğu təsdiqlənib. Həmin infeksiyaya yoluxan qadının isə səhhəti hazırda yaxşıdır.

Qeyd edək ki, iyunun 24-də Anna Popova Rusiyada koronavirusun yeni "Delta-plus" növünün olmadığını söyləmişdi.

Xatırladaq ki, ÜST “Delta”nı COVID-19 mutasiyaları arasında müəyyən olunan ən yoluxucu variant adlandırıb. Yeni ştamm hazırda 85-dən çox ölkədə mövcuddur.

saglamolun.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.