"Delta" ştammının əlamətləri nələrdir? - Baş ağrısı, boğaz...

İlk dəfə Hindistanda görülən "Delta" ştammının əlamətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Delta" ştammına yoluxan şəxslərdə baş ağrısı, burun axıntısı və boğaz ağrısı kimi simptomlar müşahidə olunur.

Bu simptomlar gənclərdə kəskin soyuqdəymə kimi görünür. Mütəxəssislər bildirir ki, ənənəvi qripin əlamətlərinə çox oxşadığı üçün "Delta" ştammını qriplə qarışdırırlar.

Qoxu və dad bilmənin itməsi də əlamətlər arasındadır.

Hal-hazırda qlobal səviyyədə ən dominant koronavirus növü sayılan "Delta" bu günə qədər Türkiyə də daxil olmaqla 80-dən çox ölkədə qeydə alınıb.

baku.ws

