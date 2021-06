Gürcüstanın sabiq prezidenti, Ukrayna Milli İslahatlar Şurasının İcraiyyə komitəsinin sədri Mixail Saakaşvili telekanalda özünün xüsusi tok-şou proqramını apacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Saakaşvili özü məlumat verib.

O deyib ki, tok-şou gürcü cəmiyyətinin müayənədlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Saakaşvili əlavə edib ki, Odessada gürcü gənclərin konqresini keçirəcək.

Ölkə.Az

