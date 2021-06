Ədliyyə Nazirliyi minalarla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdi

Ədliyyə Nazirliyi minalarla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun sədrliyi ilə nazirliyin kollegiya iclasında deyilib.

Qeyd edilib ki, nazirlik bu il bir sıra mötəbər beynəlxalq forumlarda iştirak edib:

"Bu zaman Ermənistanın qanunsuz əməlləri, xüsusilə azad edilmiş torpaqlarımızda işğal dövründə quraşdırdıqları mina xəritələrini verməsi ilə bağlı çağırışların edildiyi, həmçinin xarici ölkələrin ədliyyə nazirlərinə və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlandığı diqqətə çatdırılıb".

