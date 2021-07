Kanadada istilər səbəbilə son 5 gün ərzində 486 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istilər səbəbilə ani ölüm halları əsasən rekord temperatur göstəricisinin qeydə alındığı qərb bölgələrində yaşanıb. Britaniya Kolumbiyasında son 100 ilin ən yüksək temperaturu - 50 dərəcə isti qeydə alınıb.

Yerli dairələr gücləndirilmiş iş rejiminə keçsələr də, sakinlərin çağırışlarına vaxtında cavab vermək yenə də yubanır. Bu çağırışların çox olması ilə əlaqədardır.

