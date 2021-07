44 günlük müharibə zamanı təlaş içərisində qaçan erməni əsgərlərinin videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölən erməni əsgərlərinin üzərində tapılan telefondan götürülən videoda döyüşlər zamanı baş verənlər əks olunub. Görüntülər Cəbrayıl istiqamətində qeydə alınıb.

Həmin videonu təqdim edirik.(oxu24)

